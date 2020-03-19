В России усилят ответственность за оборот фальсифицированных и некачественных лекарств

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19 марта 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законы направлены на повышение защиты граждан от поддельных лекарств и БАДов, распространяемых через интернет. Изменения вносятся как в Уголовный кодекс, так и в КоАП. Поправки приняты Госдумой.

Административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составит от 75 до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 до 600 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также от 2 до 6 млн рублей – для юрлиц. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

«Разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов, введенных в оборот – если стоимость до 100 тыс. рублей наступает административная ответственность, если более – то уголовная», – говорится в документе.

При этом уточняется, на какие случаи ответственность распространяться не будет. Например, если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется по жизненным показаниям конкретных пациентов или если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в РФ не производятся.

Ранее сообщалось, что китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе.