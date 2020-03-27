Депутат Госдумы: Формат дистанционного заседания по видеосвязи показал себя успешно

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27 марта 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме провели первое заседание рабочей группы по борьбе с коронавирусом, на котором обсуждалось законодательное обеспечение организации медицинской помощи в условиях угрозы распространения заболеваний. Заседание прошло дистанционно, по видеосвязи.

По словам председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, новый формат показал себя успешно, а в условиях новых вызовов в системе здравоохранения комитет по охране здоровья «должен работать как часы».

На заседании, в частности, обсуждался внесенный в Госдуму правительственный законопроект о мерах предотвращения распространения коронавируса. В нем присутствует статья, которая касается особого регулирования взаимодействия оптовиков и аптек, призванная не допустить дефицита медицинских масок, дезинфекторов и т. д.

Также обсуждался законопроект, который разрешает осмотр пациентов во время эпидемий онлайн, с использованием возможностей телемедицины.

«В условиях большого числа заболевших и возможного относительного дефицита медицинского персонала, который может сложиться, хотя сейчас этого нет, – использование телемедицинских технологий приобретает особый смысл», – подчеркнул Морозов.

Кроме того, обсуждался возвращенный ранее во второе чтение законопроект о дистанционной продаже лекарственных препаратов.