Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Госдумы: Формат дистанционного заседания по видеосвязи показал себя успешно

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы: Формат дистанционного заседания по видеосвязи показал себя успешно
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме провели первое заседание рабочей группы по борьбе с коронавирусом, на котором обсуждалось законодательное обеспечение организации медицинской помощи в условиях угрозы распространения заболеваний. Заседание прошло дистанционно, по видеосвязи.

По словам председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, новый формат показал себя успешно, а в условиях новых вызовов в системе здравоохранения комитет по охране здоровья «должен работать как часы».

На заседании, в частности, обсуждался внесенный в Госдуму правительственный законопроект о мерах предотвращения распространения коронавируса. В нем присутствует статья, которая касается особого регулирования взаимодействия оптовиков и аптек, призванная не допустить дефицита медицинских масок, дезинфекторов и т. д.

Также обсуждался законопроект, который разрешает осмотр пациентов во время эпидемий онлайн, с использованием возможностей телемедицины.  

«В условиях большого числа заболевших и возможного относительного дефицита медицинского персонала, который может сложиться, хотя сейчас этого нет, – использование телемедицинских технологий приобретает особый смысл», – подчеркнул Морозов.

Кроме того, обсуждался возвращенный ранее во второе чтение законопроект о дистанционной продаже лекарственных препаратов.

ДВа

В мире

Французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса

Макрон предсказывает развал Шенгена и ЕС из-за коронавируса: «На карту поставлено выживание европейского проекта»

Президент Франции во время прошедшего в формате видеоконференции саммита Европейского союза, предупредил других лидеров стран Евросоюза о риске развала ЕС и Шенгенской зоны из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью