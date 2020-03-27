В Сочи закрыли все городские парки и запретили вход в Кавказский заповедник

Власти Сочи приняли решение запретить жителям и гостям города посещать все природные рекреационные объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.
В сочинской мэрии сообщили, что временно приостановили работу популярные парки «Ривьера», «Дендрарий», а также экскурсионные объекты Сочинского национального парка.
В Кавказском биосферном заповеднике работают только визит-центры вольерного комплекса на Красной Поляне и тисо-самшитовой рощи а Хостинском районе.
Ограничительные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Сочи и Краснодаром временно прекращено из-за коронавируса.