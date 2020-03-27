Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Сочи закрыли все городские парки и запретили вход в Кавказский заповедник

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи закрыли все городские парки и запретили вход в Кавказский заповедник
Фото: соцсети

Власти Сочи приняли решение запретить жителям и гостям города посещать все природные рекреационные объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

В сочинской мэрии сообщили, что временно приостановили работу популярные парки «Ривьера», «Дендрарий», а также экскурсионные объекты Сочинского национального парка.

В Кавказском биосферном заповеднике работают только визит-центры вольерного комплекса на Красной Поляне и тисо-самшитовой рощи а Хостинском районе.

Ограничительные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Сочи и Краснодаром временно прекращено из-за коронавируса.

ДВа

В мире

Французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса

Макрон предсказывает развал Шенгена и ЕС из-за коронавируса: «На карту поставлено выживание европейского проекта»

Президент Франции во время прошедшего в формате видеоконференции саммита Европейского союза, предупредил других лидеров стран Евросоюза о риске развала ЕС и Шенгенской зоны из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью