Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Авиасообщение между Сочи и Краснодаром временно прекращено из-за коронавируса

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Авиасообщение между Сочи и Краснодаром временно прекращено из-за коронавируса
Фото: Pixabay

Власти Краснодарского края временно прекратили авиасообщение между столицей Кубани и главным российским курортом и Сочи в рамках комплексного плана борьбы с распространением коронавируса.

Решение о прекращении полетов было принято на совещании краевого оперативного штаба. Ограничение связано, в том числе, и с объявленной нерабочей неделей.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил региональному Минтрансу проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи до 5 апреля.

Кроме этого, на территории края сократят железнодорожные и межмуниципальные пассажирские перевозки.

Накануне Кубанский митрополит окропил Краснодар водой и помолился о защите жителей от коронавируса.

ДВа

В мире

Французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса

Макрон предсказывает развал Шенгена и ЕС из-за коронавируса: «На карту поставлено выживание европейского проекта»

Президент Франции во время прошедшего в формате видеоконференции саммита Европейского союза, предупредил других лидеров стран Евросоюза о риске развала ЕС и Шенгенской зоны из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью