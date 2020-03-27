Авиасообщение между Сочи и Краснодаром временно прекращено из-за коронавируса

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27 марта 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

Власти Краснодарского края временно прекратили авиасообщение между столицей Кубани и главным российским курортом и Сочи в рамках комплексного плана борьбы с распространением коронавируса.

Решение о прекращении полетов было принято на совещании краевого оперативного штаба. Ограничение связано, в том числе, и с объявленной нерабочей неделей.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил региональному Минтрансу проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи до 5 апреля.

Кроме этого, на территории края сократят железнодорожные и межмуниципальные пассажирские перевозки.

Накануне Кубанский митрополит окропил Краснодар водой и помолился о защите жителей от коронавируса.