Кубанский митрополит окропил Краснодар водой и помолился о защите жителей от коронавируса

Кубанский митрополит Исидор в четверг провел воздушный крестный ход над Краснодаром и частью Адыгеи. Во время полета митрополит окропил город из вертолета святой водой.
В Кубанской митрополии сообщили, что митрополит «призвал Божие благословение на жителей Кубани, молился о благорастворении воздухов, о защите жителей Кубани от вредоносного поветрия, о добром урожае на кубанских полях».
В Краснодарской крае зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, в Адыгее – один подтвержденный случай.
Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.