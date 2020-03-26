Кубанский митрополит окропил Краснодар водой и помолился о защите жителей от коронавируса

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26 марта 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Mitropoliakuban.ru

Кубанский митрополит Исидор в четверг провел воздушный крестный ход над Краснодаром и частью Адыгеи. Во время полета митрополит окропил город из вертолета святой водой.

В Кубанской митрополии сообщили, что митрополит «призвал Божие благословение на жителей Кубани, молился о благорастворении воздухов, о защите жителей Кубани от вредоносного поветрия, о добром урожае на кубанских полях».

В Краснодарской крае зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, в Адыгее – один подтвержденный случай.

Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.