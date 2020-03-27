Питерские онкопациенты вынуждены ездить к врачу за каждой таблеткой в разгар эпидемии коронавируса

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27 марта 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay.com

В то время как весь мир уходит на карантин, а в России объявлены «путинские каникулы», в Санкт-Петербурге несколько тысяч онкобольных вынуждены ежедневно приезжать в больницу за лекарствами.

В Санкт-Петербурге насчитывается около восьми тысяч онкопациентов, находящихся на амбулаторном наблюдении. И если ранее они получали от лечащего врача упаковку жизненно необходимого препарата раз в месяц, то теперь этим людям приходится ездить в медучреждение ежедневно – за каждой таблеткой. И это происходит сейчас, когда каждый выход на улицу для человека с ослабленным иммунитетом чреват риском заражения коронавирусом.

Почему так произошло? Ведь в майских указах президента борьба с онкологией была обозначена в числе приоритетов национального здравоохранения. Да все как обычно: когда в дело вмешивается бюрократия, получается «хотели как лучше, а вышло как всегда».

«С 2020 года изменился порядок финансирования. Закупку амбулаторных препаратов должен осуществлять Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, реализуя их через аптечную сеть города. На текущий момент препаратов в аптечной сети нет», - разъяснили ситуацию в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.

В этих условиях питерские медики нашли единственную возможность не оставлять онкобольных без жизненно необходимых препаратов: онкоцентр и онкодиспансер стали закупать нужные лекарства сами. А чтобы возместить затраченные средства из фонда ОМС, по ныне действующим правилам все получающие препараты онкобольные должны быть пациентами дневного стационара. Вот и приходится людям с и без того ослабленным здоровьем и иммунитетом ежедневно рисковать из-за каждой таблетки. Ситуация усугубляется еще и тем, что родственники больного, даже при наличии доверенности, не могут получить таблетку за него.

Врачи не знают, как выкрутиться из этой забюрократизированной ситуации без потерь для пациентов. Чиновники обещают разобраться с проблемой в лучшем случае к середине апреля. Но коронавирус никому не обещал подождать. Под ударом – восемь тысяч человек, особенно уязвимых перед опасной инфекцией, в одном только Санкт-Петербурге.

Ранее главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на начало апреля.