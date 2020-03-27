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В Москве вылечились ещё трое пациентов с коронавирусом

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве вылечились ещё трое пациентов с коронавирусом
фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще три человека вылечились от коронавирусной инфекции и выписаны из московских больниц. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

«Двоих выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного — из медицинского комплекса в Коммунарке», - пояснила она.

Ракова отметила, что повторные анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что из больницы в Подмосковье выписали восьмого человека после коронавируса. Таким образом, число выздоровевших возросло до 41 пациента, среди них 18 - в столице.

БА

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