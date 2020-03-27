В Подмосковье выписан еще один пациент, вылечившийся от коронавируса

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27 марта 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что еще один пациент вылечился и благополучно выписан из больницы в Подмосковье. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

«Восьмой вылечившийся от коронавируса пациент выписался в Подмосковье. Итоговые тесты показали отрицательный результат», - отметили в ведомстве.

В заявлении оперативного штаба говорится, что заболевание проходило в легкой форме.

При этом общее число выздоровевших на территории России составляет 38 человек.

Ранее сообщалось, что теперь за нарушение карантина российские граждане будут вынуждены платить штраф. Кроме того, не исключается наказание в виде уголовной ответственности.