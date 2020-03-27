В Надым отправили группу вахтовиков с подозрением на коронавирус

На Бованенковском месторождении на Ямале изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал.
Вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом, вывезли из Бованенковского месторождения в Надым. Как стало известно, с 27 марта компания изолирует крупнейшее на Ямале газовое месторождение и остановит смену как минимум до середины мая из-за угрозы распространения коронавируса.
На время закрывают местный аэропорт и железнодорожную станцию.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на улицах смывают пыль в целях профилактики коронавируса.