В Надым отправили группу вахтовиков с подозрением на коронавирус

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27 марта 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

На Бованенковском месторождении на Ямале изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал.

Вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом, вывезли из Бованенковского месторождения в Надым. Как стало известно, с 27 марта компания изолирует крупнейшее на Ямале газовое месторождение и остановит смену как минимум до середины мая из-за угрозы распространения коронавируса.

На время закрывают местный аэропорт и железнодорожную станцию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на улицах смывают пыль в целях профилактики коронавируса.