В Екатеринбурге на улицах смывают пыль в целях профилактики коронавируса

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27 марта 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Екатеринбурге приступили к промывке остановочных комплексов и тротуаров на крупных перекрестках. Специалисты считают, что пыль может быть источником распространения вирусных заболеваний.

Как отметил мэр города Александр Высокинский, что «мойками высокого давления не отработать все участки, потому что моек достаточно мало», тем не менее, в городе приступили к уборке.

Ранее глава Екатеринбурга поддержал предложение мэра Москвы ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Сообщается, что сейчас в городской больнице №40 Екатеринбурга находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее в Минздраве сообщили, что испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся через несколько месяцев.