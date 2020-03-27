В Минздраве сообщили, что испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся через несколько месяцев

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27 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Клинические испытания вакцины против нового коронавируса COVID-19 в России разрабатывают несколько государственных учреждений и частные фармацевтические компании, и испытания на людях начнутся через несколько месяцев.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал, что «ориентировочно, клинические испытания начнутся через пять – шесть месяцев». По его словам, разработчики вакцины от коронавируса называют такие сроки.

Глава российского Минздрава сообщил, что пройти тестирование на коронавирус сейчас может любой желающий, но проверяться необходимо тем, кто относится к группам риска, в том числе гражданам, вернувшимся из зарубежных поездок или контактировавшим с уже заразившимися коронавирусом. Мурашко обратил внимание, что важно не тестирование, «а именно комплекс мер, которые позволяют предотвратить распространение инфекции».

В России коронавирус выявлен у 840 человек. Карта распространения COVID-19.