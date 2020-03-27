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Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
фото: pixabay.com

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести ограничения на продажу алкогольной продукции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Хамзаев просит правительство создать особый режим продаж алкоголя до 1 мая, согласно которому каждый человек за раз сможет приобрести не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов. При этом он отметил, что кабинет министров вправе вводить такие ограничения, вплоть до полного запрета.

Данную инициативу член Общественной палаты подкрепил рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая призвала воздержаться от употребления алкоголя в период пандемии, пишет RT.

Ранее Михал Мишустин поручил запретить бронирование, прием и размещение граждан в санаториях, пансионатах, домах отдыха, оздоровительных детских лагерях и в курортных отелях до июня.

БА

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