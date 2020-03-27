В Госдуму внесли законопроект о новом размере выплат по больничному листу

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями указанного федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда».

Инициатива также предусматривает учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о смене места жительства и т. д.

В документе также говорится, что для «сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений».

Ранее россиянам пояснили, как будет оплачена нерабочая неделя.