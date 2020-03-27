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В России провели учения по обеспечению карантина дронами

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В России провели учения по обеспечению карантина дронами
фото: pixabay.com

Военная полиция РФ провела учения по контролю за соблюдением карантина с помощью беспилотников. Тренировка прошла на полигонах на западе России, сообщили в пресс-службе военного округа в пятницу, 27 марта.

В ведомстве отметили, что полицейские отрабатывали патрулирование местности с помощью систем наружного видеонаблюдения и дронов. При этом доступ людей и транспорта в данные районы был ограничен.

Во время тренировки мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты научились выявлять очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, а инженерные подразделения выполняли задачи по очистке воды и вывозу зараженного грунта.

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БА

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