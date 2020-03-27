В России провели учения по обеспечению карантина дронами

Военная полиция РФ провела учения по контролю за соблюдением карантина с помощью беспилотников. Тренировка прошла на полигонах на западе России, сообщили в пресс-службе военного округа в пятницу, 27 марта.
В ведомстве отметили, что полицейские отрабатывали патрулирование местности с помощью систем наружного видеонаблюдения и дронов. При этом доступ людей и транспорта в данные районы был ограничен.
Во время тренировки мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты научились выявлять очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, а инженерные подразделения выполняли задачи по очистке воды и вывозу зараженного грунта.
Ранее член-корреспондент Российской академии наук доктор Симон Мацкеплишвили предположил, когда коронавирусная инфекция полностью покинет мир.