Ученый РАН предположил, когда коронавирус будет окончательно побежден

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27 марта 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Член-корреспондент Российской академии наук доктор Симон Мацкеплишвили предположил, когда коронавирусная инфекция полностью покинет мир. По его словам, раньше были события пострашнее, но «крохотный невидимый глазу вирус» объединил весь мир.

Однако Мацкеплишвили отметил, что прежние события чаще всего касались только, тех регионов, в которых они происходили, а другие «смотрели и даже переживали со стороны». Эксперт считает, что сейчас необходимо принимать глобальные и синхронные меры борьбы с новой инфекцией.

«Сегодня мы можем быстро перемещаться из одной части планеты в другую. Но в то же время с такой же скоростью перемещаются наши враги - вирусы. Бояться этого не надо, надо иметь это в виду! … Через год мы сможем говорить о нынешней пандемии как о чем-то, что уже не возвратится никогда», - пояснил эксперт.

При этом специалист добавил, что сейчас самое главное соблюдать необходимые рекомендации и не паниковать. Мацкеплишвили также не исключает введения «жестких ограничительных мер, вплоть до полного карантина», который следует сохранить до того периода, когда перестанут появляться новые зараженные.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, когда пик распространения коронавируса будет в Москве.