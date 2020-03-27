Кафе и рестораны временно приостановят работу

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27 марта 2020, 04:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт Правительства России

Фото: Global Look Press

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в связи с распространением коронавируса с 28 марта по 5 апреля свои двери для посетителей закроют все заведения общепита по всей России.

Работать смогут только организации, которые осуществляют дистанционную торговлю.

Также до первого июня правительство ввело ограничения на деятельность санаториев и гостиниц, расположенных в курортной зоне. Опустеют и горнолыжные трассы.

Ранее сообщалось, что врачам порекомендовали выписывать рецепты на максимально длительный срок. Это позволит пациентам сократить число визитов в поликлиники.