В АТОР заявили, что у России составлен четкий план по эвакуации своих граждан из других стран

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26 марта 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России заявили, что в РФ есть четкий план по возвращению своих граждан из-за рубежа на родину. Об этом рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

В Ассоциации предполагают, что всех организованных туристов удастся вернуть в Россию до конца марта. Остальных россиян продолжат вывозить и после этого. Согласно имеющейся на сегодняшний день информации, сейчас за пределами России находится порядка 25 тысяч россиян, передаёт Мир24. При этом Горин добавил, что граждане, которые не подали заявление об эвакуации, осознанно взяли на себя этот «персональный риск».

«Основной вопрос не в самолетах, самолеты и финансирование есть. Основной вопрос – в воле зарубежных государств, чтобы они временно открыли границы для возвращения граждан России на нашу территорию. Это самый сложный вопрос», - сказал Горин.