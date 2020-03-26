В Минобороны отреагировали на появившийся в Сети приказ о введении комендантского часа в Москве

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26 марта 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В Сети появился приказ Минобороны, согласно которому в Москве с конца марта вводится комендантский час. В ведомстве рассказали, издавался ли такой документ на самом деле и можно ли верить подобной информации.

В Минобороны РФ заявили, что информация является ложной, и никакого комендантского часа в столице не планируется. Представители ведомства назвали документ «грубо слепленной фальшивкой, вброшенной представителями одной из соседних стран» и добавили, что «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе».