В Минобороны отреагировали на появившийся в Сети приказ о введении комендантского часа в Москве

В Сети появился приказ Минобороны, согласно которому в Москве с конца марта вводится комендантский час. В ведомстве рассказали, издавался ли такой документ на самом деле и можно ли верить подобной информации.
В Минобороны РФ заявили, что информация является ложной, и никакого комендантского часа в столице не планируется. Представители ведомства назвали документ «грубо слепленной фальшивкой, вброшенной представителями одной из соседних стран» и добавили, что «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе».