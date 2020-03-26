Застрявшие в Египте россияне рассказали, как добирались на родину

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Житель Перми рассказал, как ему вместе с семьей пришлось ожидать эвакуации в египетском Шарм-эш-Шейхе после отмены рейсов. Мужчина признался, что после окончания срока проживания в отеле запросили за номер вдвое большую сумму и предложили покинуть апартаменты.

Мужчина признался, что Египет им пришлось покидать при помощи консульства. «Связались с консульством, там записали наши данные, попросили отслеживать информацию на сайте. Звонили, узнавали, удалось ли нам выбраться. Позже наши фамилии появились в списке на эвакуацию», - рассказал он.

Также мужчина отметил, что многие спокойно продолжали отдыхать, пока ждали эвакуации – паники не было. Однако продукты покупать приходилось самостоятельно в местных магазинах, поскольку в городе закрыли все рестораны и кафе.