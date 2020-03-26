В Минпросвещения прокомментировали слухи о досрочном окончании учебного года

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26 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В российском Министерстве просвещения прокомментировали появившуюся ранее информацию о досрочном завершении учебного года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В министерстве опровергли информацию о том, что этот учебный год может окончиться раньше обычного. «Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось», - заявили в ведомстве.

Также в Минпросвещения призвали россиян доверять информации только из официальных источников. В ведомстве добавили, что на их официальном сайте регулярно появляется актуальная информация.