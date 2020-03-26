Студентам вузов объявили внеочередные каникулы с 28 марта из-за коронавируса

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26 марта 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Студенты российских вузов с 28 марта уйдут на каникулы. Приказ о внеочередных каникулах с 28 марта по 5 апреля подписал Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Владимир Путин вчера обратился к россиянам. Российский лидер объявил неделю с 30 марта нерабочей, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Фальков поручил руководителям вузов объявить студентам и преподавателям о каникулах и назначить ответственных за состояние зданий и инфраструктуры вузов во время длинных выходных.

Ректорам он рекомендовал не выселять студентов из общежитий, так как не все могут уехать домой, в том числе из-за отмены авиаперелетов. По словам министра, на 25 марта общежития покинули около 45% проживавших там студентов.

Большинство вузов, подочетных ведомству, перевели студентов на дистанционное обучение.