Воробьев сообщил, как обстоят дела с коронавирусом в Подмосковье

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26 марта 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в Подмосковье. Чиновник напомнил жителям региона, что сейчас безопаснее оставаться дома и не выходить на улицу.

Воробьев сообщил, что в настоящее время точно известно о 41 заболевшем коронавирусной инфекцией в Московской области. Еще несколько человек ждут подтверждения диагноза.

«На утро четверга в Московской области 41 подтвержденный диагноз. Еще 58 у нас находятся на подтверждении в новосибирском "Векторе". Это много. Семь человек уже выздоровели. Наши врачи работают профессионально, и это уже хороший результат», - сказал губернатор.