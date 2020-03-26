Эксперт: Как борьба с коронавирусом приведет к цифровизации человечества

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26 марта 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

Экономист, профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что истерия с коронавирусом дала ряд дополнительных сильнодействующих аргументов в пользу массовой чипизации. Об этом он рассказал сетевому изданию «Свободная пресса».

Ученый говорит, что в условиях пандемии власти должны иметь полную информацию о состоянии здоровья каждого человека, включая информацию о том, какие прививки у него были сделаны. Получить такую информацию любой проверяющий сможет одним нажатием клавиши компьютера.

Во-вторых, такой микрочип позволит отслеживать перемещение человека, его контакты с другими людьми, а также идентифицировать местонахождение в каждый данный момент времени. Как говорит Катасонов, «на случай, если человека потребуется срочно изолировать, вакцинировать».

В-третьих, микрочип будет действовать как передатчик, пересылающий в централизованную базу данных сведения о физическом состоянии человека – в первую очередь, о температуре тела.

«Таким образом, чипизация и вакцинация – тесно между собой связанные темы. Но до недавнего времени многие воспринимали эту связь следующим образом: чипизация нужна для вакцинации. А нынешняя пандемия все меняет местами: вакцинация становится средством чипизации. На первое место выходит вакцинация. О чипизации власти неожиданно стали помалкивать», – резюмирует эксперт.

Ученый предполагает, что такие микрочипы могут внедрять в тело человека посредством уколов, капельниц, прививок, причем, в момент появления ребенка на свет в роддоме. А для тех, кто сумел уже проскочить рубеж роддома, вполне сгодятся пандемии.

Создавать искусственные пандемии, по мнении. эксперта, может Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не случайно в Устав ВОЗ в нулевые годы были внесены некоторые любопытные изменения.

«ВОЗ изначально могла лишь выдавать международному сообществу «рекомендации». Поправка 2005 года позволяет ВОЗ в чрезвычайных ситуациях издавать не «рекомендации», а «приказы», обязательные к исполнению всеми странами», – объясняет Катасонов.

«Под флагом борьбы с коронавирусом происходит соединение двух казавшихся ранее автономными глобальных проектов – проекта «спасения» человечества с помощью вакцин и проекта «цифровизации» человечества. Олицетворением этого «синтеза» стал миллиардер Билл Гейтс», – считает эксперт.

Он объясняет, что до конца прошлого века имя Гейтса ассоциировалось прежде всего с компьютерами и «цифровыми» технологиями. Но незаметно Гейтс стал отходить от своего «цифрового» бизнеса, создав благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Как ни парадоксально, но основное направление деятельности фонда – разработка вакцин и их распространение по всему миру.