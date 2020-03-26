«Тяжелобольные отправляются в палаты умирать»: врач поделился мнением о пандемии

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26 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Заместитель главного врача по лечебной работе Измаильской городской центральной больницы в Одесской области Игорь Скичко опубликовал на странице в Фейсбуке пост, посвященный коронавирусу. В нём он объяснил, почему так важно соблюдать карантин.

Врач напомнил, что что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им помощь.

«Когда такое происходит, в действие вводятся давным-давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести – на тяжёлых, средней тяжести и лёгких», – объяснил Скичко. Первоначальная сортировка – самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей.

По его словам, на тяжелобольных врачи не будут тратить ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то только тогда врачи займутся ими. «Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним «тяжёлым», умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток «средних» перейдёт в разряд тяжёлых», – говорится в посте.

Вот рекомендации, которые дал Игорь Сичко своим подписчикам, чтобы не допустить ещё большего развития пандемии:

1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.

2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в мессенджерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила («никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно») снова и снова.

3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.

4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места, не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом.