Психолог предложил запретить россиянам разводиться на время эпидемии

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26 марта 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Из-за объявленной пандемии коронавируса и самоизоляции по всему миру наблюдается всплеск разводов. Психолог Сергей Ланг рассказал, стоит ли россиянам ожидать того же.

Эксперт объяснил, что на время карантина люди перестают получать эмоции извне и черпают их только в кругу семьи. Поэтому они быстрее устают друг от друга, а развод кажется выходом из ситуации. «Кажется, что партнер раздражает и это может быть обманчивым состоянием. Человек хочет изменить ситуацию, многие могут подать на развод, решив, что так они освободятся от груза. Я предлагаю запретить разводить срок развода хотя бы до 6 месяцев, ввести мораторий на развод», - считает психолог.