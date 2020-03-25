Психолог рассказала, как помочь ребенку комфортно перенести карантин

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25 марта 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Психолог Любовь Григорович рассказала, как помочь детям перенести введенный из-за коронавируса карантин. Специалист отметила, что нужно объяснить ребенку серьезность заболевания, но сделать это мягко, чтобы не напугать.

Григорович объяснила, что родители должны предупредить детей о мерах профилактики коронавируса, а также донести до ребенка, почему нужно оставаться дома. При этом сами взрослые должны проявить спокойствие. «При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», - подчеркнула психолог.

Также специалист добавила, что на время самоизоляции дети лишены общения с ровесниками, а потому им требуется больше внимания со стороны родителей.