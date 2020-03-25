Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Психолог рассказала, как помочь ребенку комфортно перенести карантин

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Психолог рассказала, как помочь ребенку комфортно перенести карантин
Фото: pixabay.com

Психолог Любовь Григорович рассказала, как помочь детям перенести введенный из-за коронавируса карантин. Специалист отметила, что нужно объяснить ребенку серьезность заболевания, но сделать это мягко, чтобы не напугать.

Григорович объяснила, что родители должны предупредить детей о мерах профилактики коронавируса, а также донести до ребенка, почему нужно оставаться дома. При этом  сами  взрослые должны проявить спокойствие. «При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», - подчеркнула психолог.

Также специалист добавила, что на время самоизоляции дети лишены общения с ровесниками, а потому им требуется больше внимания со стороны родителей.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью