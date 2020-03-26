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В Пензе жительницу могут обязать вернуть материнский капитал

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzainform.ru.

В Пензе жительницу могут обязать вернуть материнский капитал
pixabay.com

В Пензе прокурорская проверка выявила нарушения прав детей, допущенные местной жительницей. Известно, что женщина подала в региональное отделение Пенсионного фонда России заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий - строительство дома.  

При этом мать обязалась зарегистрировать часть построенного жилья в собственность детей. Однако свое обещание не выполнила - продала жилище и потратила деньги по своему усмотрению.

Прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с заявлением о возложении на женщину обязанности вернуть деньги в размере 349 829 рублей. В настоящее время заявка находится на рассмотрении.

Ранее власти Амурской области ввели запрет на посещение торговых и развлекательных центров детям до 16 лет без сопровождения родителей.

ЕЧ

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