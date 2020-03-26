В Амурской области власти ввели запрет детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей

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26 марта 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Власти Амурской области ввели запрет на посещение торговых и развлекательных центров детям до 16 лет без сопровождения родителей. Данные меры предприняты для защиты от заражения коронавирусом.

Известно, что соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД. Кроме того, запрещается в регионе проводить спортивные и культурные массовые мероприятия, коллективные посещения музеев. Также власти Приамурья намерены остановить работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах.

В настоящее время в области нет подтвержденных случаев заражения COVID-19, власти региона подготавливают изолятор на 280 мест в одной из больниц Благовещенска.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о заморозке цен на лекарства в условиях эпидемий.