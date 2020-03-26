Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Амурской области власти ввели запрет детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Амурской области власти ввели запрет детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей
pixabay.com

Власти Амурской области ввели запрет на посещение торговых и развлекательных центров детям до 16 лет без сопровождения родителей. Данные меры предприняты для защиты от заражения коронавирусом.

Известно, что соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД. Кроме того, запрещается в регионе проводить спортивные и культурные массовые мероприятия, коллективные посещения музеев. Также власти Приамурья намерены остановить работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах.

В настоящее время в области нет подтвержденных случаев заражения COVID-19, власти региона подготавливают изолятор на 280 мест в одной из больниц Благовещенска.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о заморозке цен на лекарства в условиях эпидемий. 

ЕЧ

Общество

«Ценовой сговор», Генеральная прокуратура готова дать правовую оценку необоснованнному росту цен на бензин

«Ценовой сговор», Генеральная прокуратура готова дать правовую оценку необоснованнному росту цен на бензин

В Генпрокуратуре России пристально следят за ситуацией на внутреннем топливном рынке. Ведомство поручило Федеральной антимонопольной службе дать правовую оценку обоснованности роста цен на бензин и дизель

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью