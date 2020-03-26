Совет Федерации поддержал закон о заморозке цен на лекарства в условиях эпидемий

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26 марта 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Верхняя палата российского парламента поддержала инициативы, актуальных в период распространения коронавируса, а также ряд инициатив главы государства.

Речь, в частности, идет об ответственности за оборот некачественных или фальсифицированных лекарств через интернет, инициативе президента РФ по поддержке бизнеса, законе об освобождении выплат земским врачам и учителям от НДФЛ, а также ряде других.

Закон позволит правительству РФ при возникновении ЧС и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах.

«После такой заморозки аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство. Запрет будет устанавливаться на 90 дней», – говорится в пояснительной записке.

Ранее в Совете Федерации высказались против легализации онлайн-продажи алкоголя.