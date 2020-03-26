Российские миллиардеры не спешат помогать соотечественникам в борьбе с коронавирусом

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26 марта 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Как только стало понятно, что коронавирус – это серьёзная угроза для всего мира, богатейшие люди многих стран выделили свои личные финансы на помощь в борьбе с пандемией. Подобной щедрости ждали и от российских богачей, но они, как оказалось, не спешат проявлять гражданскую ответственность.

Бушующая во всем мире пандемия неожиданно стала тестом на человечность и гражданскую ответственность. И этот тест пройти смогли не все. В то время, как китайские миллиардеры жертвовали миллионы юаней на борьбу с коронавирусом, в России о такой щедрости со стороны наших богачей слышно не было.

Китайские производитель игр NetEase, онлайн-магазин Pinduoduo и социальная сеть Kuaishou пожертвовали около $14 млн на борьбу с пандемией. Онлайн-ритейлер Meituan-Dianping выделил 200 млн юаней, поисковик Baidu – 300 млн юаней, пишут Ведомости. В общей сложности китайские корпорации выделили около $1,8 млрд.

Американцы тоже не остались в стороне. Фонд Билла Гейтса выделил $100 млн на борьбу с последствиями пандемии, разработку вакцины и закупку медицинского оборудования. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг пожертвовал в социальные службы $20 млн и купил 720 тысяч медицинских масок. Не обошёл стороной Цукерберг и малый бизнес, выделив $100 млн для небольших компаний, которые пострадали от пандемии.

Наши миллиардеры тоже оказали помощь, только не соотечественникам. Например, Роман Абрамович освободил отель Stamford Bridge Millennium для медиков, чтобы им удобнее было добираться до работы из центра города, и даже пообещал выплачивать им зарплату.

Большинство просто ограничились советами и сравнениями. Так, Олег Дерипаска сравнил меры борьбы РФ с действиями зарубежных властей. «К сожалению, России так же, как и Великобритании, пришлось принять самую «жесткую» для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса – стратегию «смягчения», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале. Сам миллиардер предложил ввести полный карантин на 60 дней, закрыть границы для иностранцев и отменить все массовые мероприятия.

Про себя богатые люди России однако не забыли. В стране резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких. Обеспеченные люди стараются создать дома все условия, если у них возникнут осложнения после заражения коронавирусом. Одно такое устройство стоит 1,8 млн рублей. О том, что эти аппараты могут понадобиться больницам и простым людям, видимо, никто не думает.

Надо отметить, что поддержку России оказал благотворительный фонд Владимира Потанина, который выделил миллиард рублей НКО, помогающим социально незащищенным гражданам. «Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий – люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи. Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе», – отметил предприниматель.