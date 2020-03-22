Богачи скупают аппараты ИВЛ

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22 марта 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Moscow Times

Фото: Pixabay

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких. Обеспеченные люди стараются создать дома все условия, если возникнут осложнения после заражения коронавирусом.

Одно такое устройство стоит 1,8 млн рублей. Некоторые «самые богатые семьи страны», фамилии которых в СМИ не называют, планируют купить не один, а даже несколько аппаратов. На данный момент, по словам представителей частных производителей, все уже разобрали. Список ожидания расписан на восемь месяцев вперед.

Ранее вирусолог разложил по полочкам все, что нужно знать о коронавирусе. Есть ли смысл покупать аппарат ИВЛ домой?