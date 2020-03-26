Михаил Мишустин вручил Сергею Лаврову медаль Столыпина

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26 марта 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремлевский пул

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Государственная Дума России / via Globallookpress.com

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вручил медаль Столыпина II степени министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано ранее. «За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью Столыпина П. А. II степени министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича», - говорится в документе.

«Для нас большая честь работать с таким профессионалом, которым вы являетесь, которого знает и уважает весь мир. Мы очень ценим ваше умение сохранять достоинство в самых сложных ситуациях и находить единственно верный выход из них. Вы очень твердо и последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене. Вы – гордость не только российской дипломатии, но и всей России», - отметил премьер-министр, вручая награду главе МИД РФ.

21 марта Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда Российской Федерации.