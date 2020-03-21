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Сергей Лавров удостоен звания Героя Труда РФ

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров удостоен звания Героя Труда РФ
Сергей Лавров, фото из соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.  Указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Сергею Лаврову звания Героя Труда опубликован на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом...», — говорится в тексте указа.
21 марта у Сергея Лаврова юбилейный день рождения. Главе российского внешнеполитического ведомства исполнилось 70 лет.

Сергей Викторович Лавров возглавляет МИД России 16 лет, с марта 2004 года. Российский дипломат известен жестким стилем переговоров. Лавров отличается исключительным чувством юмора. Фразы из его речей становятся хитами в сети.
Лаврова называют «Железным дипломатом», а на Западе его прозвали вторым «Мистером нет» (после Андрея Громыко).

 

 
 
 
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Публикация от Сергей Лавров (@s.v.lavrov)19 Мар 2020 в 2:58 PDT

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