Самые красивые провинциальные соборы и церкви

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26 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Храмы России, фото: соцсети

За многовековую историю Россия обогатилась большим количеством шедевров русского православного зодчества. Это неотъемлемая часть духовного наследия, представляющая собой историческую и архитектурную ценность. Потрясающие храмы, соборы и церкви можно обнаружить не только в Москве и Петербурге. «Аргументы недели» сделали подборку самых красивых провинциальных культовых мест в России.

Богородицкая церковь (Пермский край)



Богата земля уральская, и не только на природные ресурсы. Вот, например, Богородицкая церковь в селе Пянтег, Чердынского района, Пермского края. Удивляет в ней все: форма, время постройки. Первое упоминание о церкви отмечено в 1617 году. Историк Чагин нашел его в Дозорной книге Чердынского уезда от 1707 года. И с тех пор 1617 год считается официальной датой «рождения» этого храма. Если учесть, что церковь деревянная, время постройки впечатляет.

Если внимательно посмотреть на церковь, особенно со стороны Камы, она очень напоминает сторожевую башню. Такая форма у церквей встречается крайне редко.





Церковь Преображения Господня (Тверская область)

Небольшой остров Кижи в Онежском озере известен на весь мир благодаря церкви Преображения Господня. Тверские Кижи — так называют эту деревянную церковь на Ширковом погосте в Осташковском районе Тверской области, построенную в 1694 году.

Глядя на это сооружение, невозможно поверить, что оно полностью создано из дерева без единого гвоздя. Согласно легенде, построил храм в начале XVIII века местный плотник Нестор, используя один единственный топор, который он после завершения работы выбросил в озеро, чтобы никто не смог повторить его успех.

Высота церкви — 40 метров. Это самое высокое деревянное строение в мире привлекает и наших туристов, и иностранных любителей русского зодчества.





Знаменская церковь (поселок Дубровицы)

Таинственная церковь с загадочной историей, единственный в России храм, венчает который не купол, а золотая корона. Строительство Знаменской церкви относится к временам, когда усадьбой Дубровицы владел воспитатель Петра I князь Борис Алексеевич Голицын. К слову, сам Петр I с сыном царевичем Алексеем присутствовали на освящении этого храма. Эта церковь не похожа на русскую, она выстроена в редком для наших земель стиле рококо и очень богато украшена круглыми скульптурами из белого камня и лепниной. Говорят, особенно эффектно она смотрится зимой, когда пейзаж вокруг подчеркнуто русский. В 1812 году храм заняли наполеоновские войска, не причинив, однако, ему никакого ущерба. Но в ХХ веке и этот храм закрыли В 1929 году храм был закрыт для богослужения; в сентябре 1931 года была взорвана колокольня и находившаяся в ней церковь Адриана и Наталии. Интересна история надписей внутри храма. Изначально они были сделаны на латинском языке, позже, по требованию митрополита Филарета (Дроздова) их заменили церковнославянскими. А в 2004 году при реставрации храм вновь «заговорил» по латыни.

Успенский Кафедральный Собор (Омск)

Одна из главных достопримечательностей Омска появилась относительно недавно — в конце XIX века: тогда Успенский кафедральный собор был построен на средства горожан. В 30-е годы XX века по приказу советских властей храм был разобран. Восстановить его удалось лишь 70 лет спустя. И снова деньги на строительство собирали всем миром - за два года жители Омска пожертвовали на восстановление православной святыни в общей сложности несколько десятков миллионов рублей.





Церковь Вознесения Христова (Форосский храм) (Крым)

Удивительная церковь Красной скалы на высоте 412 метров над уровнем моря посвящена спасению царской семьи — в 1888 году Александр II с супругой и детьми чудом уцелел во время крушения поезда. Узнав об этом, местный купец Александр Кузнецов попросил дозволения построить в честь этого события церковь. Храм, хорошо заметный с моря, на протяжении всех лет всего своего существования служит морякам в качестве маяка, указывая путь во время штормов или туманов.





Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра — это уникальный архитектурный комплекс, состоящий из более чем полусотни зданий, строительство которых велось в период с XIV по XIX век. Это крупнейший мужской монастырь России, первым игуменом которого был Сергий Радонежский. Лавра пережила татаро-монгольское нашествие, выдержала осаду польско-литовских интервентов, в советские времена была преобразована в историко-архитектурный музей, но после распада СССР вернула былой статус.





Успенский Кафедральный Собор (Смоленск)

В центре Смоленска на холме над городом возвышается величественный Успенский кафедральный собор в стиле барокко, возведенный в честь победы над Речью Посполитой. Его размеры по-настоящему впечатляют: высота — 70 метров, длина - 56,2 метра и ширина — 40,5 метров. Храм построен на месте другого, разрушенного в ходе обороны города собора. Его возведение длилось более ста лет и в ходе работы проект неоднократно изменялся и совершенствовался - результат превзошел все ожидания!