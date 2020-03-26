Эксперты прокомментировали идею Жириновского создать Российскую Конфедерацию

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26 марта 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт Госдума РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на пространстве бывшего Советского Союза пришло время создать новое государственное объединение под названием Российская Конфедерация.

Судя по тексту, который опубликован в его телеграм-канале, политик считает, что пока можно договориться о создании такого образования с Казахстаном, странами Средней Азии, Белоруссией, Молдавией, возможно, с Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Заместитель завкафедрой госполитики МГУ Максим Вилисов рассказал «Свободной прессе», что Жириновский еще раз доказывает, что у него прирождённый талант политика и очень тонкое политическое чутье.

«Сейчас в экспертном сообществе, действительно, всерьез обсуждают вопросы, каким мир будет на выходе из этого пандемического кризиса. И запрос на новую роль государства, и вообще координирующую силу, которая бы обеспечивала, в том числе, взаимодействие и была бы готова брать на себя ответственность, существует. На мой взгляд, политический момент Жириновский почувствовал очень остро. И то, что он сейчас это сделал, по сути, игра на опережение. И захват повестки».

Эксперт не исключает, что у Жириновского есть еще информация, не очень доступная для большинства, но доступная ему, в силу того, что он все-таки инсайдер политической системы.

По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, лидер ЛДПР «абсолютно правильно и своевременно поднимает проблему».

«В этом смысле главное, – это строить новую большую страну на остатках СССР (и шире) – то есть, Евразийский большой союз. Организовывать Большую Евразию. Но ключ к Евразийскому союзу – это не Украина, и даже не Белоруссия, при моей огромной любви к этой стране. Ключ к Евразийскому Союзу – Центральная Азия. И если мы в Центральной Азии сможем продвинуть интеграцию, у нас получится новая устойчивая большая страна с колоссальными перспективами», – считает Крупнов.

Ранее Жириновский предлагал лишить россиян прямого избирательного права и выбирать президента решением Госсовета.