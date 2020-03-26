На Ставрополье выявили второй случай заражения коронавирусом

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26 марта 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Второй случай коронавирусной инфекции выявили в Ставропольском крае. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«По данным на 25 марта в крае официальное число заболевших в Ставропольском крае – два человека», – написал он.

Губернатор также отметил, что в крае почти 21 тысяча жителей в возрасте старше 65 лет, и они будут нуждаться в поддержке и помощи в случае, если им придётся соблюдать режим самоизоляции. Такие данные были выявлены в результате подворовых обходов.

«Решение принято – каждому нуждающемуся будет оказана помощь в решении бытовых вопросов», – написал Владимиров.