В Ставропольском крае зафиксировано первое подозрение на коронавирус

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19 марта 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Инстаграм, что в крае зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

Владимиров рассказал, что пациент недавно вернулся из-за границы, а теперь помещен на карантин под надзор медиков. Точный диагноз, по слова главы края, будет известен после исследования в лаборатории Новосибирска.

В это же день некоторые ставропольские СМИ сообщили о том, что этим заболевшим может быть главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая недавно вернулась из Испании. После возвращения она успела посетить краевое министерство здравоохранения, одну из городских поликлиник и Ставропольскую медицинскую академию, где прочитала студентам лекцию.

Официального подтверждения этой информации нет. Как, впрочем, и опровержения.

Сейчас в Ставропольском крае запрещено проведение массовых мероприятий. Губернатор также рекомендовал воздержаться от поездок за пределы Ставрополья.