Власти Ставрополья опровергли информацию о коронавирусе на территории края

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2 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Newstracker.ru

Фото: соцсети

Краевые Минздрав и Роспотребнадзор опровергли появившуюся в соцсетях информацию о двух людях с коронавирусом в Ставрополе.

В управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю не подтвердили и информацию о том, что больных якобы держат в специальных капсулах.

Специалисты ежедневно собирают статистику по всем медучреждениям, и в Ставрополе коронавирус не обнаружен.

В краевом Минздраве отметили, что в городе действительно есть боксированные палаты для пациентов с особо опасными заболеваниями, но это не капсулы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса.