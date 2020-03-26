Миронов: Предложенные бизнесу льготы должны сохранить за людьми рабочие места

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26 марта 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что инициативы президента направлены на сохранение стабильной ситуации в экономической сфере, в первую очередь в малом и среднем предпринимательстве.

«Предложенные бизнесу налоговые и иные льготы должны способствовать спокойному преодолению возможного экономического кризиса и самое главное – сохранить за людьми рабочие места», – считает он.

Миронов также обратил внимание на решения о предоставлении кредитных каникул, увеличении пособий по безработице и по временной нетрудоспособности. По его словам, инициативы президента направлены на опережение возможных негативных сценариев роста безработицы, прекращения функционирования малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.