Минздрав на Украине предвидит угрозу резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране

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26 марта 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

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Илья Емец, украинский министр здравоохранения предсказал реальную угрозу резкого роста на Украине числа зараженных коронавирусом COVID-19. Глава Минздрава Украины считает, что число жертв коронавируса также может стремительно увеличится, - сообщает kp.ru.



На Украине коронавирусом заразились 145 человек, скончались пять. Ранее сообщалось о 136 инфицированных и четверых умерших. Да данным главы Минздрава Украины, «очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется», но, в отличие от Европы, Киев еще способен этот очаг локализовать с помощью «жестких мер».

Емец призвал украинцев выполнять рекомендуемые в случае с коронавирусом правила безопасности и заботиться друг о друге. Он предупредил: «Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим».

Режим ЧС из-за распространения инфекции введен в девяти украинских областях. Россия эвакуирует своих граждан из Украины поездами, так как с 23 марта в Украине закрыты все аэропорты, кроме Киева.

Ранее врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, возглавляющий сейчас министерство здравоохранения Украины Илья Емец назвал людей старше 65 лет «трупами» .