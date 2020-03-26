По данным опроса, 64% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса

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26 марта 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Сообщается: 64% россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции не планируют в ближайшие пару месяцев уходить в отпуск. Данный опрос проводил сервис «Работа.ру», а его результаты есть в распоряжении RT.

Всего в исследовании приняли участие четыре тысячи россиян из всех регионов страны. Как оказалось, 10% респондентов решили совсем отменить отдых из-за вируса, 16% опрошенных заявили, что будут брать положенный отпуск, но проведут его дома или на даче. О путешествии по России задумываются 7% жителей, при этом 3% опрошенных не боятся новостей о распространении COVID-19 и планируют улететь за границу.

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