В Орске носитель коронавируса мог заразить 40 человек

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25 марта 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о «вопиющем случае», который произошёл в Орске. По его словам, местный житель нарушил карантин по прилету из Мексики и посещал работу, а тест-система заподозрила его, как носителя коронавируса.

«В Орске - вопиющий случай! Человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Предварительно тест-система выявила его, как носителя вируса, но клинически орчанин здоров. Мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории "Вектор"», - высказал он в Instagram.

Паслер отметил, что человек за неделю контактировал с 40 коллегами. Губернатор добавил, что теперь они вместе с семьями вынуждены уйти на карантин.