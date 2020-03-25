В Москве скончались два пациента с коронавирусом

В среду, 25 марта, в Москве скончались два пожилых пациента, у которых был подтверждён диагноз коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
«… у пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. У них также имелись выраженные сопутствующие патологии», - говорится в сообщении оперативного штаба.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что жителям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что число заражённых в России достигло 658 человек, среди которых большая часть находится в Москве.
При этом президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходной и призвал соблюдать требования, введенные правительством.