В Москве скончались два пациента с коронавирусом

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25 марта 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В среду, 25 марта, в Москве скончались два пожилых пациента, у которых был подтверждён диагноз коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«… у пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. У них также имелись выраженные сопутствующие патологии», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что жителям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что число заражённых в России достигло 658 человек, среди которых большая часть находится в Москве.

При этом президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходной и призвал соблюдать требования, введенные правительством.