Алексей Текслер усилил меры по профилактике коронавируса

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25 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Глава региона на специальном брифинге для журналистов рассказал, как будет соблюдаться карантин в Челябинской области.

На сегодняшний день на Южном Урале коронавирусная инфекция официально подтверждена у пятерых человек. Все они находятся в инфекционных отделениях больниц (трое в Челябинске, один в Миассе и одна в Магнитогорске). Как сообщали «Аргументы недели», сегодня, 25 марта, власти предприняли ряд мер по более оперативному выявлению потенциальных больных. Также стало известно, что в медицинские учреждения поступили 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, в процесс закупки находится еще 150 единиц техники. К приему больных готовы вторая клиническая больница города Челябинска и противотуберкулезный диспансер в Металлургическом районе.

По распоряжению Алексея Текслера уже с 26 марта приостанавливается до особого распоряжения посещение школ, техникумов, учреждений дополнительного образования. Кроме того, должны быть закрыты ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры. В ресторанах и барах введен запрет на курение кальянов. Отменяются мероприятия в ЗАГСах. Введен карантин для лиц старше 65 лет. Напомним, на днях Алексей Текслер обратился к пожилым южноуральцам с просьбой не посещать места с большим скоплением людей.