В аэропорту Челябинска будет организован пункт сдачи анализов на коронавирус

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25 марта 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

О том, какие меры профилактики по распространению опасного вируса предпринимаются в Челябинской области, рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

Все прилетевшие из-за рубежа южноуральцы будут сдавать анализ прямо в аэропорту. Кроме того, по новым правилам, в самолет будет заходить не только сотрудник аэропорта, но и представитель транспортной полиции. Он будет проговаривать с прилетевшими алгоритм действий по профилактике коронавируса.

Как сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, сегодня, 25 марта, в регион будут доставлены новые тест-ситемы на коронавирус. Дополнительные анализы будут проводиться на базе СПИД-центра. С сегодняшнего дня по поручению главного санитарного врача лаборатория в Новосибирске будет сообщать о результатах анализов на коронавирус в течение суток. «Губернатор Челябинской области выразил недовольство по поводу того, что анализы делают очень долго, - сказала Ирина Гехт. - Это вызывает массу домыслов и слухов».

Она также отметила, что на сегодняшний день в Челябинске подтвержено четере случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это семья из Челябинска: мама, папа, бабушка и дочь. Все они находятся в инфекционном отделении восьмой больницы. Бабушка переносит заболевание тяжелее других, но опасений за ее жизнь нет. Все контактировавшие с этой семьей получили отрицательный анализ на коронавирус. Всего за последние сутки центром эпидемиологии и гигиены было получено 800 отрицательных проб.