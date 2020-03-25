Что делать, если «гормона счастья» не хватает

Вы никогда не задумывались, почему у Вас сейчас хорошее настроение, а, например, у окружающих нет? Почему так происходит, что кто-то более подвержен депрессивным состояниям, чем другие? Об этом нам расскажет «гормон счастья и радости»
Речь пойдет об одном из основных нейромедиаторов нашего организма – о серотонине, по-простому – это гормон счастья и радости, который отвечает за психофизическое состояние человека. Именно количество серотонина влияет на наше поведение и эмоции.
Серотонин регулирует активность импульсов между нервными клетками или от нервных клеток к мышцам. Достаточное количество серотонина обеспечивает стабильное психоэмоциональное состояние.
Хочу быть стабильным! Откуда взять этот серотонин?
Вообще «гормон счастья» сам вырабатывается нашим организмом: до 20% синтеза серотонина происходит в шишковидной железе головного мозга и до 95% синтезируется в кишечнике. Из всего этого можно сделать простой, но важный вывод – люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут недополучать необходимый для стабильного состояния нейромидиатор. Так – человек наиболее подвержен депрессивным состояниям.
Кроме депрессий при пониженном уровне серотонина могут возникать и другие проблемы:
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Человек будет находиться в вялом состоянии, ни на что не будет хватать сил;
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Пребывание просто в плохом или даже агрессивно-негативном настроении;
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Набор веса;
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Снижение мозговой активности;
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Понижение болевого порога;
Но как это всегда бывает, мало – плохо, но и много – тоже не очень хорошо для организма.
Большое количество вырабатываемого серотонина может привести к бессоннице и головокружению. Но, конечно, переизбыток случается довольно редко.
Сейчас стало «модно» принимать различные успокоительные средства и антидепрессанты. Как раз последнее прописывают врачи прежде всего, чтобы вывести человека из состояния депрессии. Антидепрессанты контролируют уровень и состояние нейромедиаторов в организме. У антидепрессантов огромный список побочных действий, поэтому их прописывают только в случае очень сильных эмоциональных расстройств. Перед тем как обратиться уже за серьезной помощью, следует попробовать восполнять запасы «гормона радости» естественным путем, не наносящим вреда организму.
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Нужно употреблять продукты, в которых находятся вещества, способствующие синтезу серотонина. Например, синтез серотонина невозможен без аминокислоты триптофан, она содержится в гречке, бобовых, свекле, капусте, твороге, сыре, зелени, моркови.
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В синтезе серотонина принимает участие витамин Д. Гречка, фрукты, овощи, фасоль, зелень.
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Процессы выработки серотонина катализирует магний, он содержится в черносливе, кураге, арбузе, кешью, морской капусте.
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Если хочется сладкого, отдайте предпочтение фруктам, а не хлебобулочным и сладостям.
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Воздержитесь от употребления кофе и алкоголя, а лучше вообще откажитесь от этих продуктов.
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Необходимо следить за уровнем кортизола («гормон стресса»).
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Начните заниматься спортом, физическая активность способствует выработке серотонина. Делайте ежедневно зарядку и ваше общее состояние заметно улучшится!
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Старайтесь выходить ежедневно на пешие прогулки, чаще бывайте на солнышке!
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Не пренебрегайте сном! Наш организм способен восстанавливаться только во сне, в том числе и нервная система, которая за день истощается. Это самое первое с чего надо начать – установить режим, как со сном, так и с приемом пищи. Не создавайте стрессовые ситуации организму.
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Чаще занимайтесь любимыми делами, которые доставляют Вам удовольствие. Встречайтесь (если нет карантина) с близкими людьми, делитесь новостями, выговаривайтесь и ничего в себе не держите. Если серотонин может влиять на наши эмоции, то эмоции могут влиять на серотонин.
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Будьте в гармонии с сам собой!