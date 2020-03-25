Что делать, если «гормона счастья» не хватает

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25 марта 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Счастье как призрак, фото: соцсети

Вы никогда не задумывались, почему у Вас сейчас хорошее настроение, а, например, у окружающих нет? Почему так происходит, что кто-то более подвержен депрессивным состояниям, чем другие? Об этом нам расскажет «гормон счастья и радости»

Речь пойдет об одном из основных нейромедиаторов нашего организма – о серотонине, по-простому – это гормон счастья и радости, который отвечает за психофизическое состояние человека. Именно количество серотонина влияет на наше поведение и эмоции.

Серотонин регулирует активность импульсов между нервными клетками или от нервных клеток к мышцам. Достаточное количество серотонина обеспечивает стабильное психоэмоциональное состояние.

Хочу быть стабильным! Откуда взять этот серотонин?

Вообще «гормон счастья» сам вырабатывается нашим организмом: до 20% синтеза серотонина происходит в шишковидной железе головного мозга и до 95% синтезируется в кишечнике. Из всего этого можно сделать простой, но важный вывод – люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут недополучать необходимый для стабильного состояния нейромидиатор. Так – человек наиболее подвержен депрессивным состояниям.

Кроме депрессий при пониженном уровне серотонина могут возникать и другие проблемы:

Человек будет находиться в вялом состоянии, ни на что не будет хватать сил;

Пребывание просто в плохом или даже агрессивно-негативном настроении;

Набор веса;

Снижение мозговой активности;

Понижение болевого порога;

Но как это всегда бывает, мало – плохо, но и много – тоже не очень хорошо для организма.

Большое количество вырабатываемого серотонина может привести к бессоннице и головокружению. Но, конечно, переизбыток случается довольно редко.

Сейчас стало «модно» принимать различные успокоительные средства и антидепрессанты. Как раз последнее прописывают врачи прежде всего, чтобы вывести человека из состояния депрессии. Антидепрессанты контролируют уровень и состояние нейромедиаторов в организме. У антидепрессантов огромный список побочных действий, поэтому их прописывают только в случае очень сильных эмоциональных расстройств. Перед тем как обратиться уже за серьезной помощью, следует попробовать восполнять запасы «гормона радости» естественным путем, не наносящим вреда организму.