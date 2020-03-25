Во время эпидемий врачам могут разрешить проводить осмотр пациентов онлайн

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25 марта 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесены поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Законопроект предлагает в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, разрешить правительству РФ устанавливать «иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий».

По действующему законодательству телемедицинские технологии могут быть применены только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о необходимости проведения очного приема.

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, «реализация законопроекта позволит в период эпидемии и ЧС в условиях возникновения дефицита медработников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи.

Ранее в Госдуме оценили возможность частичного перевода экзаменов в онлайн-формат.