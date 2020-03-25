В Москве временно отменили бесплатный проезд для пенсионеров и студентов

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве регулярно вводятся новые ограничительные меры в целях профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. В городе закрываются места общественного пользования, а пенсионерам и студентам запретили бесплатно пользоваться общественным транспортом.

В столице закрыты все развлекательные заведения, а также запрещено курение кальянов в общественных местах. При этом отмечается, что находящиеся в ТРЦ магазины и банки продолжат работу.

Кроме того, студенты очных отделений и люди старше 65 лет временно не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортам. Отмечается, что ограничения на проезд введены до 14 апреля.