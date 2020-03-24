Собянин предположил, что не во всех регионах России осознают серьезность пандемии COVID-19

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24 марта 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о динамике распространения коронавирусной инфекции в стране. По мнению градоначальника, регионам следует усилить контроль за ситуацией.

Собянин рассказал, что на сегодняшний день COVID-19 подозревается у 500 человек. По его словам, уже рассчитаны стандарты больниц и количество необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом в каждом субъекте РФ. При этом мэр столицы добавил, что не во всех регионах осознают серьезность проблемы.

«Потому что не все регионы понимают. Он видит там: ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», - добавил Собянин.