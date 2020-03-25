Первый случай подозрения на коронавирус зафиксировали в Адыгее

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25 марта 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Житель Майкопа, вернувшийся домой из другого города, при первых симптомах обратился к врачам и был изолирован.

Власти республики рассчитывают, что это заметно облегчит ситуацию, тем более что удалось оперативно отработать круг лиц, контактировавших с ним.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Инстаграм сообщил, что «это пока лишь подозрение». Он отметил, что дополнительные исследования анализов будут проводиться в спецлаборатории в Москве.⠀

«И хотя это еще не подтвержденный факт заболевания, но он требует от всех быть крайне осторожными, крайне внимательными ко всем рекомендациям и предписаниям, чтобы не допустить распространения инфекции», – написал Кумпилов.

Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.